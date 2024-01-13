محافظ القاهرة يتفقد تطوير منطقة الألف مسكن وإزالة تعارضات محور الخصوص

كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية بالمنطقة الشرقية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بأحياء النزهة وعين شمس والمطرية والمرج.

تفقد محافظ القاهرة، خلال الجولة، مشروع تطوير منطقة الألف مسكن بالنزهة وعين شمس بعد نقل موقف السيارات القديم، وإزالة تعارضات إنشاء محور الخصوص الذي سيتم إقامته مرورًا بحي المطرية كشريان مروري جديد يربط القاهرة بالقليوبية، وتطوير شارع الترولي بعين شمس، ومنطقة مؤسسة الزكاة بالمرج.

كما تفقد محافظ القاهرة، عددًا من المحاور الجديدة التي نفذتها الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها في إطار خلق محاور جديدة لتيسير الحركة المرورية.

وشملت الجولة كذلك متابعة رفع كفاءة الميادين بأحياء المنطقة الشرقية المختلفة والطرق المؤدية إليها، والاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وزراعة الجزر الوسطى لإضفاء المظهر الجمالي على المنطقة.

رافق المحافظ في جولته الدكتور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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