وزير التنمية المحلية ومحافظ الشرقية يتفقدان طريق "أبو حاكم - بني صالح" بالزقازيق

كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال الرصف والتوسعة والازدواج الجارية بطريق (أبو حاكم/ ميت أبو علي/ طحلة بردين/ بني صالح) بطول 22 كم وبتكلفة 200 مليون جنيه والذي يمثل محورا مروريا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل مدينة الزقازيق.

وتعرف وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، من المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة النقل، على طبيعة الأعمال الجارية بالطريق وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال ازدواج وتوسعة طريق (أبو حاكم/ ميت أبو علي) بطول 4.5 كم، ومتوسط عرض الاتجاه الواحد من 10 – 12 مترًا، وإنشاء طريق خدمات أمام الكتل السكنية بمتوسط عرض 6 أمتار، بالإضافة إلى تغطية مسافة 1 كم بجنابية طحلة بردين بمواسير قطر 2 متر وجارٍ استكمال أعمال ازدواج ورصف مسافة 2 كم متبقية من الطريق بتكلفة إجمالية 80 مليون جنيه.

وأضاف المهندس أحمد فوزي، أنه جارٍ العمل بالمرحلة الثانية من الطريق بدءًا من ميت أبو علي وصولا لقرية بني هلال بطول 6.5 كم بتكلفة 35 مليون جنيه والعمل بالمرحلة الثالثة بدءًا من قرية بني هلال حتى طريق (بلبيس/ منيا القمح) بطول 4.5 كم وبتكلفة 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج ورصف طريق طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا للطريق الإقليمي بطول 16 كم بمعرفة جهاز تعمير سيناء ومديرية الطرق والنقل وبتكلفة 65 مليون جنيه.

وأشار وكيل وزارة النقل، إلى أنه جار إعداد الدراسات والتصميمات اللازمة لإنشاء 3 كباري سطحية على مصرف أبو الأخضر وبحر أبو الأخضر والمصرف القليوبي بالتنسيق مع وزارة الري لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة ولاستكمال أعمال الازدواج الجارية بالطريق لسرعة الانتهاء منه ودخول الخدمة الفعلية ليساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة وتوفير الوقت والجهد للقادمين من وإلى مدينة الزقازيق.

وأكد وزير التنمية المحلية، اهتمامه بالمتابعة المستمرة لنتائج أعمال رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية وتسوية جميع الطرق غير الممهدة، لتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القرى مع الالتزام بكل الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمساهمة تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري بجميع المحافظات.

وأوضح محافظ الشرقية، أن المحور المروري الجديد يساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق (الزقازيق/ بلبيس/ العاشر) ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولا لمحافظات شرق الدلتا، مؤكدًا السعي الجاد للمحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها.

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