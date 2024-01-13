مصدر يكشف تفاصيل تعطل منظومة شحن الكروت بـ "القناة لتوزيع الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

أكد مصدر مسؤول بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حدوث عطل طارئ منذ الأمس تعرضت منظومة شحن كروت العدادات مسبقة الدفع بنطاق الشركة، نتج عنه توقف مؤقت في عملية شحن الكروت.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، إنه جارٍ العمل على إصلاح العطل وتلاشي المشكلات التي نتجت وأسفرت عن وقف عمليات الشحن بالكامل.

وأكد المصدر، أن عمليات الشحن سيتم انتظامها بعد قليل عقب انتهاء عمليات الإصلاح والصيانة بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن تأمين البيانات.

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