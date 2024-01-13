حذرت أسرهم.. وزيرة الهجرة لـ"مصراوي": تدخلنا لإعادة الطلاب المصريين بالسودان للمرة الثانية

كتب- إسلام لطفي:

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنَّها تلقَّت استغاثات مجددًا من أهالي بعض الطلاب المصريين الدارسين في السودان، لأنَّهم عادوا مرة أخرى رُغم اشتعال الحرب وتوفيق أوضاعهم ودمجهم في الجامعات المصرية.

وأضافت "جندي" في تصريح خاص لـ"مصراوي": حدث ذلك بعد أن أعدنا كل الشباب من السودان ما يتعدى الـ10 آلاف طالب وطالبة من الدارسين المصريين في السودان، وبعد أن وضعنا خطط محكمة وتحركت طائرات عسكرية لإعادتهم إلى مصر من قواعد عسكرية واتفاقيات وبروتوكولات مع أطراف الصراع كافة، وسفن حربية وأتوبيسات وبذلنا مجهودا مهولا للحفاظ على حياة أبنائنا وكانت وزارة الهجرة تعمل خلال فترة الأعياد، وأعدناهم بالفعل.

وتابعت وزيرة الهجرة: عملنا وفق اللجنة الدائمة لشباب الدارسين العائدين من مناطق النزاعات، من أجل دمج هؤلاء الطلاب في الجامعات المصرية ونجحنا في ذلك بنسبة 99% ويتبقى الـ1% الذين لا يرغبون في ذلك.

واستطردت: فوجئنا في ظل الأزمة في غزة، أنَّه تأتينا استغاثات من السودان أيضًا تتعلَّق بأنَّ بعض الطلاب من الذين يتبقى لهم أشهر على التخرج، أنهم قرَّروا السفر من مصر إلى منطقة "ود مدني" بالسودان، لأنها في تقديراتهم كانت أهدأ من باقي المناطق، ولذلك قرروا استكمال الأشهر المتبقية لهم في الدراسة في السودان للتخرج وإنهاء الدراسة هناك، وسافروا دون إبلاغ الحكومة المصرية، وعادوا إلى مناطق الحرب.

واستكملت: عندما تلقينا الاستغاثات، على الفور تعاملنا مع السفارة المصرية في الخرطوم وأبغلنا وزارة الخارجية ومن ثمَّ تواصل السفير مع سلطات الأمن وعملنا مع جميع الأطراف وسلطات الجيش لعودتهم مرة أخرى إلى مصر، خاصة أنه قد تكرَّر السيناريو ذاته الذي حدث في بداية الصراع داخل السودان.

وأشارت إلى أن عدد هؤلاء الطلاب والطالبات بلغ الـ58 وبعضهم كان يتبقى بضع أشهر على تخرجهم، إلا أنهم استهانوا بحياتهم، مضيفة: وفرنا أوتوبيسات لعودتهم مرة أخرى.

وكانت وزارة الهجرة قد أصدرت بيانًا يوم الأحد الماضي، أهابت خلاله بجميع الطلاب الدارسين بالسودان بعدم التوجه مرة أخرى إلى مناطق النزاعات حفاظًا على أرواحهم.

ولفتت إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام الكثيرين من الطلاب المصريين الدارسين في السودان والذين تم إجلاؤهم من هناك عقب بدء العمليات العسكرية، بالعودة مرة أخرى إلى السودان بدافع استكمال أوراق الدراسة، بل إن البعض منهم استمر في الدراسة هناك عقب عودته إلى جامعته.

وتابعت: ولدى قيام الأطراف المتصارعة بتكثيف عملياتها العسكرية في الولايات الموجود بها الجامعات، تلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من الاستغاثات من الأهالي؛ لإعادة أبنائهم إلى أرض الوطن مرة أخرى.

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