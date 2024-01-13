فيديو| بمشاركة فنانيْن.. سها جندي تحدد مخاطر الهجرة غير الشرعية

كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ثاني فيديو توعوي لمشروع تخرج ضمن حملة كاملة تحت رعاية وزارة الهجرة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة بمواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وفي إطار تمكين ودعم الشباب المبدع.

ويتضمن الفيديو مجموعة رسائل حول مخاطر الهجرة غير الشرعية، بمشاركة الفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان أمير صلاح الدين.

وأعربت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن سعادتها بأفكار الشابات المبدعات اللاتي اخترن ملف من أصعب الملفات وظاهرة يعاني منها أغلب دول العالم، لتنفيذ حملة توعوية من خلال إعلانات تلفزيونية وإعلان للراديو، مشيدة بالرسائل التي تضمنتها الإعلانات وحرصهن على أن تصل للجمهور المتلقي ببساطة.

ونفذ مشروع التخرج 6 طالبات من كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (فرع القرية الذكية)، وهن: (سلمى مصطفى سالم أحمد سالم - سلمى محمد حسن عبد الجواد - جنا محمد سامي محمد هيكل - داليا أشرف محمد عبد الوهاب - رانا حسن إبراهيم أحمد محمد - ميار محمد مصطفى عبد الجواد).

وتم إطلاق مبادرة "مراكب النجاة" عام 2019، للتوعية المجتمعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وسبل الهجرة الآمنة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبالغ عددها 14 محافظة.

ويمكن مشاهدة الفيديو عبر الروابط التالية:

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