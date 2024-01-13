8.6% من السكان.. سؤال برلماني للحكومة بشأن خدمات رعاية المسنين

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة رغدة نجاتي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الصحة والسكان، بشأن خدمات رعاية المقدمة للمسنين.

وقالت النائبة، في سؤالها، إن فئة كبار السن تمثل شريحة كبيرة من الشعب المصري، حيث يصل عدد المسنين في مصر (60 سنة فأكثر) لنحو 9 ملايين مسن بنسبة 8.6% من إجمالي السكان عام 2023، وفقا لتقديرات السكان في بداية يوليو 2023، في آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت أن تلك الفئة تحتاج إلى خدمات ورعاية خاصة ومختلفة عن باقي فئات المجتمع حيث تحتاج إلى خدمات اجتماعية ونفسية وصحية من نوع خاص، لأنهم أكثر عرضة للأمراض، ومنهم من يكون وحيدًا بعد ابتعاد ذويه عنه، ومنهم من يعاني من أمراض الشيخوخة مثل الزهايمر، ومنهم من يتعرض للعنف، ما يتطلب تقديم خدمات رعاية اجتماعية ونفسية لهم بشكل خاص.

وتابعت عضو مجلس النواب: أصحاب تلك الفئة يحتاجون خدمات رعاية صحية خاصة، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنظيم في ظل عدم اكتمال منظومة التأمين الصحي في كل المحافظات، حتى الآن.

وأكدت النائبة رغدة نجاتي، أن تلك الفئة تستحق منا كل الدعم والمساعدة والاهتمام، لذلك أريد من الحكومة توضيح سياستها تجاه خدمات رعاية المسنين.

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