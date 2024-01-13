الطقس اليوم.. أمطار رعدية وأجواء شديدة البرودة واضطراب ملاحة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت والظواهر الجوية على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه تسود أجواء شديدة البرودة في الصباح الباكر وليلا على أغلب الأنحاء، أما نهارًا فيسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن من المتوقع اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظة مطروح وتمتد مساءً إلى الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، على فترات متقطعة.

كما يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ليصل ارتفاع الموج إلى (2.5-3.5 م) وسرعة الرياح من 60-70 كم/ ساعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.