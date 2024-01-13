بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلبة المصريين في الخارج

كتب- محمد سامي:

بدأت اليوم السبت، امتحانات الطلبة المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في المنزل بعد سحب الأسئلة من موقع وزارة التربية والتعليم، والإجابة عنه، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالي لأداء الامتحان: اضغط هنا

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الامتحانات للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، كالتالي:

1- الصف الرابع الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج

- يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية.

- يؤدي الطلاب غدا الأحد 14 يناير امتحانات العلوم والمهارات المهنية.

- يؤدي الطلاب الاثنين 15 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

- يؤدي الطلاب الثلاثاء 16 يناير امتحانات الرياضيات والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب الأربعاء 17 يناير امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يؤدي الطلاب الخميس 18 يناير امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.

2- الصف الخامس الابتدائي للطلبة المصريين في الخارج

- يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية.

- يؤدي الطلاب غدا الأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يؤدي الطلاب الاثنين 15 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

- يؤدي الطلاب الثلاثاء 16 يناير امتحانات الرياضيات والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب الأربعاء 17 يناير امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يؤدي الطلاب الخميس 18 يناير امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.

3- الصف السادس الابتدائي

- يؤدي الطلاب اليوم السبت 13 يناير امتحان اللغة العربية.

- يؤدي الطلاب الأحد 14 يناير امتحان العلوم والمهارات المهنية.

- يؤدي الطلاب الاثنين 15 يناير امتحان اللغة الأجنبية.

- يؤدي الطلاب الثلاثاء 16 يناير امتحانات الرياضيات والتربية الدينية.

- يؤدي الطلاب الأربعاء 17 يناير امتحانات الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

- يؤدي الطلاب الخميس 18 يناير امتحان المستوى الرفيع لطلاب اللغات فقط.