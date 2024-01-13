مستشفى الناس تكشف حقيقة تبرعها بوحدة لعلاج أعضاء نادي الزمالك

كتب- حسن مرسي:

نفى حازم الملا، المدير التفيذي مستشفى الناس، ما تردد بشأن تبرع مستشفى الناس بوحدة لعلاج أعضاء نادي الزمالك، موضحا أنه خطأ في صياغة بيان نادي الزمالك تسبب في هذا اللبس.

وأشار الملا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنهم مؤتمنون على أموال التبرعات، موضحا أنهم فقط يقوموا بالتبرع جهد التوعية بالأمراض، معلقا: "مش عايزين نقف أمام أخطاء مطبعية".

وأوضح أن مستشفى الناس تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك جهات مشرفة على المستشفى، مكدا أنهم يطبقون أعلى معايير الحوكمة الموجودة في العالم، ويوجد نظام مراجعة داخلي، ولجنة استشارية عليا، مناشدا المواطنين عدم التشكيك في المنشأت التي تقدم خدمات للمجتمع.