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BBC

ضياء رشوان: مصر تعد وثيقة رسمية للرد على إدعاءات إسرائيل أمام "العدل الدولية"

03:12 ص السبت 13 يناير 2024

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

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كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن السلطات المصرية سوف ترسل تعليقها فيما يتعلق بموقفها من الإدعاءات الإسرائيلية بشأن عرقلة مصر إدخال المساعدات إلى غزة، ليكون وثيقة رسمية تاريخية تضم إلى وثائق القضية بمحكمة العدل الدولية.

أضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، أن السلطات المصرية متحمسة أكثر منه لاتخاذ هذه الخطوة ردا على المزاعم الإسرائيلية.

أوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن إسرائيل تباهت خلال الحرب بعدم السماح بإدخال المساعدات والوقود عبر معبر رفح للقطاع، هو اعترف بالتهمة ويبقى دور المحكمة في تحديد الجاني.

ضياء رشوان عمرو أديب الحكاية محكمة العدل الدولية

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