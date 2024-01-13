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BBC

سمير راغب: إيران أبلغت الحوثيين بالضربة الأمريكية البريطانية

03:09 ص السبت 13 يناير 2024

العميد سمير راغب

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كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية والسياسية الاستراتيجية، إن الضربة الأمريكية البريطانية على مواقع الحوثيين في اليمن كانت متوقعة.

وأضاف راغب، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "الحوثي تم إبلاغه بالضربة الأمريكية البريطانية من إيران"، مشيرًا أن عدد الخسائر البشرية التي وقعت في صفوف الحوثي لا تتناسب مع الحجم التدميري لعدد 100 صاروخ توماهوك أمريكي تم توجيها إلى 16 موقعًا لمنشآت تابعة للحوثي.

وتابع العميد سمير راغب، أن وجود حاملة الطائرات يو إس إس فلوريدا بمياه البحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي كانت مؤشرًا على نيه أمريكا توجيه ضربات على معسكرات تابعة لجماعة الحوثي.

العميد سمير راغب عمرو أديب البحر الأحمر

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