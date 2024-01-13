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BBC

عالم مصريات يكشف أول من أكتشف رموز حجر رشيد

01:31 ص السبت 13 يناير 2024

حجر رشيد

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كتب- حسن مرسي:
نفى الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، أن يكون سبب وفاة الملك توت عنخ آمون شرب الكحول، مشيرا إلى أن المصريين القدماء قالوا لا تكثر في شراب الكحول فتكون مثل المجداف المكسور.

وأكد وسيم السيسي، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن هناك روايتين لقتل توت عنخ آمون، الرواية الأولى للدكتور زاهي حواس وهي أنه سقط من على عجلة حربية.

وأضاف: "الرواية الثانية للأمريكان الذين يرون أن رجل الدين "اي" هو من قتل توت عنخ آمون وتولى الحكم من بعده"، مشيرًا إلى أن العلماء اكتشفوا تجمعا دمويًا في رأس توت عنخ آمون وقاموا بتحليله واكتشفوا أن فصيلة دمه " A".

وقال، إن شامبليون لم يكن هو أول من فك رموز حجر رشيد مؤكدًا أن ابن وحشية فكها في القرن الخامس الميلادي وكان هناك رجل مصري في فرنسًا يعرف اللغة القبطية والهيروغليفية واستعان به شمبليون لفك رموز الحجر.

حجر رشيد رموز حجر رشيد وسيم السيسي

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