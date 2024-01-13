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BBC

وسيم السيسي: اليهود رعاة غنم.. والمصريون هم من قاموا ببناء الأهرامات

04:31 ص السبت 13 يناير 2024

الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات

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كتب- حسن مرسي:
قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الأهرامات ليست مقابر ولم يتم بناءها للدفن، فلا يوجد بها مومياوات أو غرف للدفن والطقوس والصلوات الجنائزية، بل أنها كانت محطات للطاقة الضوئية.

وأضاف: "مصر عرفت الكهرباء منذ آلاف السنين والدليل على ذلك المصابيح الكهربائية الموجودة في معبد دندرة، وكانت أيضا محطات لتوليد الطاقة المستخدمة في قطع الجرانيت".

وأوضح خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن الماسونين اليهود أدعوا أنهم أصحاب كل ما في مصر، ويكفي أن بيجن في احتفالية السلام 1979 قال في كلمته إنه تعب في اتفاقية السلام وفي هذه المفاوضات كما تعب أجداده في بناء الأهرامات، فاليهود تاريخهم معروف وكانوا رعاة للغنم.

وسيم السيسي اليهود رعاة غنم بناة الأهرامات

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