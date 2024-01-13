"التعليم": إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية من امتحانات أبنائنا بالخارج



(مصراوي):

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، المقرر انطلاقها اليوم السبت 13 يناير 2024 في جميع دول العالم حسب توقيت كل دولة.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الرسمي على: سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews )، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023/ 2024).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024، ستكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين (أربعة اختيارات)، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي و حتى الثاني الثانوي، وعلى كل طالب قراءة كل سؤال والإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024، ستكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط، وفي حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس).

وأخيراً قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، فبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، و بإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة.