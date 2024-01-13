لأول مرة.. "الزراعة": حققنا الاكتفاء الذاتي من تقاوي القمح ونسعى للريادة العالمية

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بوزارة الزراعة، أنه تم إنتاج 250 ألف طن تقاوي بالتعاون مع القطاع الخاص، بعدما كانت 45 ألف طن فقط خلال 2020.

وأوضح إبراهيم، لمصراوي، أنها المرة الأولي التي تصدر فيها مصر تقاوي للخارج بعد اعتماد عدد من الأصناف لكل من السنغال، وسلطنة عمان، والإمارات، بما يزيد عن 400 طن من تقاوي القمح، مؤكدًا أن السنغال عبرت عن شكرها لمصر بسبب تقاوي القمح حيث إنها رفعت الإنتاجية من 1.5 طن للهكتار إلى 6 أطنان للهكتار.

وأشار إلى أن مصر ضاعفت إنتاجها من تقاوي القمح لزراعات الموسم الزراعي الجاري بنسبة 233%، بعد ما توافرت بكميات كبيرة كميات أكبر للفلاحين بهدف التوسع في زراعات القمح عبر أصناف معتمدة، وتوجهت للتصدير للمرة الأولى.

وأشار إلي أن الوزارة وزعت 140 ألف طن؛ بالإضافة إلى 110 آلاف طن أنتجتها شركات القطاع الخاص، موضحًا أنه لا يتم استيراد أي تقاوي المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

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