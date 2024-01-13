"شركات السياحة" تقترح سداد برامج الحج للسعودية بالجنيه المصري

كتب- محمد أبو بكر:

قال عاطف عجلان، عضو غرفة شركات السياحة، إن برامج الحج السياحي يواجه العديد من المعوقات بسبب أزمة توفير العملة الصعبة.

وأضاف "عجلان" لمصراوي، أنه يتم توفير الريال السعودي للحج الخاص بالتضامن والداخلية، وعدم توفيره للسياحة.

وتابع: "أنت مسعر الريال على كام وفقًا لأسعار الحج بالضوابط المنظمة هذا العام؟.. ومن الصعب جدًا أن تتمكن الشركات من تنفيذ رحلات الحج حال عدم توفير العملة الصعبة.

وأشار إلى أنه لا توجد مشكلة لدي شركات السياحة في شراء الريال من السوق السوداء ولكن بطريقة رسمية سواء من خلال الصرافة الخاصة بالبنك الأهلي أو بنك مصر، مقترحا التفاوض مع الجانب السعودي؛ لإيجاد حل ودفع برامج الحج بالجنيه المصري.

وطالب عضو غرفة شركات السياحة، باجتماع عاجل لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير السياحة؛ لتوفير حل للشركات.

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