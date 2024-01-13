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BBC

"سياحة النواب": ادعاءات اسرائيل بشأن مصر مخطط خبيث للتنصل من جرائمها

03:01 ص السبت 13 يناير 2024

النائبة نورا علي

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كتب- سامح سيد:

استنكرت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تصريحات الفريق القانوني للاحتلال الاسرائيلي بشأن مصر أمام محكمة العدل الدولية.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن الكيان الصهيوني يواصل نشاطه المضلل ودوره الخبيث الذي دأب على طمس الحقائق الواضحة أمام الجميع، ومحاولة التنصل من جرائم الإبادة الجماعية التي خلفها في قطاع غزة.

وأضافت نورا علي، أن كافة الدلائل تؤكد أن اسرائيل مارست في غزة انتهاكات جسيمة تتنافى مع الانسانية ومواثيق الأمم المتحدة، ما يتطلب فرض عقوبات رادعة وتحويل نظامها للجنائية الدولية.

واوضحت أن كيان الاحتلال يستهدف اقحام مصر وجرها لهذه الحرب الخبيثة؛ إلا أن قيادتنا السياسية تملك من الحكمة والحنكة التي تجعلها تتعامل مع الواقع بصورة إيجابية وتحقق نتائج كثيرة على أرض الواقع. وأكدت أن هذه الادعاءات الخبيثة تشير أيضًا إلى أن مصر لا تزال شوكة في ظهر كيان الاحتلال وحائط الصد المنيع ضد مخططات الصهاينة لتصفية القضية وتهجير أشقائنا في غزة.

النائبة نورا علي الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح محكمة العدل الدولية

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