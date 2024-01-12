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BBC

مصطفى بكري: توجيه عاجل بتشكيل لجنة لحل معوقات الاستثمار تعرض نتائجها على الرئيس

10:49 م الجمعة 12 يناير 2024

مصطفى بكري

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كتب- حسن مرسي:
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الحكومة ستتخذ إجراءات عاجلة وسريعة للقضاء على كل المعوقات التى كانت سببا في عرقلة الاستثمار، ووضع العقبات أمام المستثمرين، وتوظيف اللوائح والقوانين بشكل خاطئ.

وقال مصطفى بكري خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، إنه صدرت التكليفات للجنة المكلفة في هذا الأمر باتخاذ الإجراءات الفورية، وتقديم تقرير عاجل إلى رئيس الجمهورية بالمقترحات والتشريعات المطلوبة لإنهاء هذه المشكلة سريعا، بما يتواكب مع الاستراتيجية الاقتصادية للبرنامج الرئاسي خلال السنوات الست المقبلة.

وتابع مصطفى بكري: الحكومة تبحث آليات الحد من حالة الاحتقان المجمتعي، وذلك عقب الزيادات غير المنطقية الأخيرة في الأسعار.

وأوضح مصطفى بكري، أن الحكومة تبحث آليات للحد من حالة الاحتقان المجتمعي التى تولدت في أعقاب الزيادات غير المنطقية الأخيرة في الأسعار، خاصة وأن بعضها جاء مفاجئا للكثير من الأجهزة الرقابية، مما أصاب المواطنين بحالة من الإحباط الشديد.

مصطفى بكري معوقات الاستثمار حقائق وأسرار

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