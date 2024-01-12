وسيم السيسي: هناك كائنات فضائية أكثر تطورًا من البشر



كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور وسيم السيسي عالم المصريات، إن الهوية المصرية خط أحمر، موضحا: "نحن نتحدث العربية ولكننا مصريين أولًا وأخيرًا، ومصر قبطية منذ 2000 عام وإسلامية منذ 1400 عاما، ولكن مصر تاريخها منذ 3200 عام، جمعت بين علم الطب وعلم المصريات لأن العامل المشترك بينهما هو الإنسان.

وأوضح عالم المصريات، خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: اؤمن بوجود كائنات أخرى في عوالم مختلفة وهناك الكثير من الأدلة المادية على ذلك مثل الحادثة التي حدثت في نيوميكسيكو عندما انفجر طبق طائر مصنوع من مادة الالترا بيور ماغنسيوم وهي مادة مصنعة يصعب تصنيعها على سطح الكرة الأرضية ولا وجود لها.

وأشار إلى أن هذه الكائنات الفضائية أكثر تقدمًا منا بكثير، والكثير من التقارير أكدت على عدم التعرض لهذه الكائنات لأن كل ما نملكه من أسلحة وقنابل ذرية ما هي إلا بمثابة لعب أطفال بالنسبة لهذه الكائنات بالمقارنة لما يملكون.

وأضاف د. وسيم: هناك ضغوط شعبية على المؤسسات بالخارج للإعلان عن ما تملكه من حقائق حول هذة الكائنات فهذا يمثل صدمة حضارية ونفسية ودينية لهذه الشعوب.