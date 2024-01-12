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فيديو| صحة تعليق الملاحة في قناة السويس.. الفريق أسامة ربيع يكشف الحقيقة

09:41 م الجمعة 12 يناير 2024

عبور السفن في قناة السويس

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كتب- إسلام لطفي:
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، مؤكدًا أنه لا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مٌؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.
وأضاف "ربيع" في بيان رسمي، اليوم الجمعة، أن الهيئة مُستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية بصورة طبيعية على مدار اليوم.
وأشار إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس تشهد غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.
وأوضح أن هيئة قناة السويس حريصة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك؛ بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.


أسامة ربيع قناة السويس الملاحة عبور السفن

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