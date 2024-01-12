إعلان

BBC

ضياء رشوان: دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة

09:06 م الجمعة 12 يناير 2024

عبور الشاحنات

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- حسن مرسي:
رد الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، على الأكاذيب التي روجها الدفاع الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال ضياء، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 8 ديسمبر طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبوسالم من أجل مرور المساعدات التي تأتي من مصر وتفتش هناك، وفي 13 ديسمبر جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشر العالم أن إسرائيل وافقت على تفتيش المساعدات الداخلة من مصر في معبر كرم أبوسالم ومعبر العوجة، حتى لا يستغرق أمر طويل.

وأردف: "دخول المساعدات عبر معبر رفح ليست إرادة مصرية منفردة، مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، والجهات الدولية الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني ومنظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها".

ضياء رشوان معبر رفح حرب غزة مساعدات غزة هيئة الاستعلامات حصار غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ضياء رشوان: إذا كانت إسرائيل تزعم بإغلاق مصر معبر رفع.. لماذا لا تفتح معابرها مع غزة؟

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

قرار جديد من وزير الرياضة بشأن مشاهدة كأس الأمم الأفريقية مجانا
من مصر بشأن الهجوم الجوي الأمريكي البريطاني على اليمنبيان عاجل
أمطار غزيرة ورعدية على 6 محافظات غدًا.. الأرصاد تحدد التفاصيل