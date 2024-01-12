ليست من الموازنة.. وزير الإسكان يكشف تكلفة منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن تكلفة مشروع منطقة الأعمال المركزية 3.8 مليار دولار، وليست من موازنة الدولة.

وأضاف الجزار، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الجمعة، أن تمويل منطقة الأعمال المركزية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهى هيئة اقتصادية مستقلة، والعوائد الاستثمارية المتوقعة من هذا المشروع تصل إلى 6 مليار دولار.

وتابع وزير الإسكان، أن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة تتوافر بها كل الأنشطة الإدارية، وهذا الموقع تم انشاؤه خلال 4 سنوات تقريبا.

وأشار الجزار، إلى أنه جاري تسلم الأبراج من الشركات المنفذة، ومنطقة الأعمال المركزية بها البرج الأيقوني وهو أعلى برج في إفريقيا ويبلغ طوله 385 متر، حيث إن هذا المشروع سيكون من العلامات البارزة في الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن منطقة الأعمال المركزية بها 10 أبراج سكنية و10 أبراج إدارية، وتم الإتفاق على إنشاء فندقين في المنطقة المركزية أحداهما في البرج الأيقوني، منوها بأن تشغيل منطقة الأعمال المركزية يتم بشكل إلكتروني بالكامل.

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