برلماني: جهود السيسي لوقف إطلاق النار في غزة محل اهتمام وتقدير العالم



كتب- نشأت علي:

قال المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أكد حرص القاهرة قيادة وشعبًا على دعم جهود الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن جهودها المتواصلة في محاولة فرض تهدئة الأوضاع.

وأوضح "الجندي"، أن اللقاء كان كاشفًا أمام العالم موقف مصر الداعم للأشقاء في غزة، ورفضها لما يُرتكب من جرائم حرب إبادة جماعية في الأراضي الفلسطينية، وإثارة ذعر للمدنيين العُزل وقتل للأطفال واعتداء على المرضى والنساء، مشيرًا إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي على مسؤولياته نحو هذه الأحداث.

وشدد على أهمية التعاون في السعي نحو الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وإنقاذ أهالي غزة من المعاناة التي يتعرضون لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وعلى رأسها حق إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 والتمسك بمسار حل الدولتين كأساس لتحقيق الاستقرار، لافتا أن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في غزة محل اهتمام وتقدير العالم ولا بد من دعمها.