رئيس هيئة قناة السويس: لا صحة لتعليق الملاحة بسبب الأوضاع في البحر الأحمر



أ ش أ:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مٌؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.

وأضاف الفريق أسامة ربيع في بيان رسمي، أن الهيئة مُستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية بصورة طبيعية على مدار اليوم، مشيرا إلى أن حركة الملاحة في قناة السويس تشهد غدا السبت، عبور 44 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وقال الفريق أسامة ربيع، إن هيئة قناة السويس حريصة على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك؛ بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.

وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماع مع كريستين كابو نائب الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات بمجموعة «CMA CGM»، ضمن عمل الهيئة علي فتح خطوط تواصل مع العملاء.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومراجعة سياسة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM تجاه الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا حرص الهيئة التنسيق المشترك للوصول إلى آليات عمل بناءة تلائم التعامل مع الأوضاع الراهنة، معربا عن استعداد الهيئة الدائم للتعاون مع الشركاء والعملاء.