ضمائر خربة.. المفتي: احتكار السلع وحجبها عن الناس حرام شرعًا

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن معالجة كل ما يتصل بالتضيق وأذى الناس، سواء ماديا أو اجتماعيا، موجود فى فتوى منذ بداية التشريع.

أوضح مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الجمعة: "قد تملى الظروف على أصحاب الضمائر الخربة فى احتكار السلع، ولا يتحرون وقتها إذا ما كان مكسبهم حلال أم حرام.

تابع الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية: "العلماء قالوا الضرر يزال، يعنى الضرر كله بكافة صوره ودروبه، ويزال من خلال أحكام الشريعة الإسلامية، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار، مضيفًا: "نحن فقدنا ثقافة الحلال، وتعني دفع كل كسب فيه شبهة حرام.

وأكمل: "قضية الاحتكار من أخطر القضايا، وفيها أذى مباشر للناس، خاصة إذا وقع هذا الاحتكار في قوت الناس وطعامهم، فالاحتكار وقتها أصاب أهم مقومات الحياة"، مؤكدًا أن احتكار السلع وحجبها عن الناس حرام شرعًا.

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