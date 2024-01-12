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BBC

وزير الإسكان: الصناعة لديها فرصة ذهبية للمنافسة فى إنتاج مستلزمات مشروعات مياه الشرب

07:20 م الجمعة 12 يناير 2024

وزير الإسكان يشهد توقيع عدد من البروتوكولات بين ال

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كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية، العاملة فى مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات محلياً، وتشجيع الصناعات المحلية، والمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأكد "الجزار"، وفق بيان الجمعة، أن الصناعة المصرية لديها فرصة ذهبية للمنافسة بقوة فى إنتاج مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وتوطين تلك الصناعات فى مصر، وإتاحة الفرصة للكوادر المصرية؛ لاكتساب الخبرات العالمية فى هذا المجال، وخاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التى يشهدها قطاع المياه والصرف، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة ممثلة في الوزارة، وجهاتها العاملة في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، تقدم الدعم والتشجيع للصناعات الوطنية، مخاطباً الشركات الوطنية، قائلا: ننتظر بدء التصنيع الفعلى، وتشغيل خطوط الإنتاج، من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.

وزير الإسكان يشهد توقيع عدد من البروتوكولات بين الشركات الوطنية والعالمية العاملة فى مجال إنتاج مستلزمات مشروعات قطاع المياه والصرف الصحى (2)

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الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مستلزمات مشروعات مياه الشرب الصناعة لديها فرصة ذهبية للمنافسة توطين الصناعات محليا

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