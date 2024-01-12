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نقابة الصحفيين تعلن حاجتها لـ4 وظائف.. التفاصيل وطريقة التقديم

06:44 م الجمعة 12 يناير 2024

نقابة الصحفيين

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت نقابة الصحفيين حاجتها إلى بعض الوظائف، للعمل في إدارة مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، حيث اشترطت وجود خبرة مناسبة لجميع الوظائف.

وتمثلت الوظائف في:

- طبيب أسرة.

- مدير تعاقدات طبية.

- مراجع فني ومالي للمطالبات الطبية.

- مسئول تحويلات طبية.

وحددت النقابة المستندات المطلوبة، والتي شملت:

- سيرة ذاتية تتضمن وسائل التواصل تليفونيًّا وإلكترونيًّا.

- ملف PDf يشمل أصل "المؤهل وشهادة الخدمة العسكرية للذكور والرقم القومي وشهادات الخبرة".

- ترسل المستندات عبر الريد الإلكتروني (hr.ejs1941@gmail.com).

- التقديم عبر البريد الإلكتروني فقط.

- آخر موعد للتقديم الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

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