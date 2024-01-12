"الأرصاد": منخفض جوي يتسبب في زيادة كميات الأمطار بهذه المناطق غدا

كتب- محمد أبو بكر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير خلال فترات الليل والصباح على معظم محافظات الجمهورية منذ الأربعاء الماضي.

وأضافت لـ"مصراوي"، في تصريحات خاصة، أنه بدءًا من الغد يوجد منخفض جوي على معظم مناطق الجمهورية؛ مما ينتج عنه زيادة كمية الأمطار بمحافظات بالجهورية، وتبدأ كميات الأمطار بالزيادة على المناطق الساحلية، وتكون متوسطة قد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وبعض المناطق من محافظات شمال الوجه البحري مثل "مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية"، على فترات متقطعة من اليوم.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستتقدم إلى السواحل الشمالية الشرقية بـ"دمياط، بورسيعد، رفح، العريش".

وأشارت غانم إلى، تأثر حالة الطقس غدًا بنشاط رياح جنوبية سرعتها ما بين 30 إلى 40 كم/س؛ تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في معظم محافظات الجمهورية خاصة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض الأماكن من مدن القناة ومحافظات شمال الصعيد.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح؛ سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 2.5 إلى 3.5 متر، ويكون بذلك البحر المتوسط غير مؤهل تمامًا لأعمال الصيد والتنزه.