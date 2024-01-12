الجامعات الأهلية والخاصة المتاح بها التقدم للفصل الدراسي الثاني

كتب - مصراوي:

تفتح الجامعات الخاصة والأهلية، غدا السبت، باب التقدم للفصل الدراسي الثاني، بنفس الحدود الدنيا التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، ولمدة أسبوعين.

ويرصد "مصراوي" قائمة بأسماء الجامعات الخاصة والأهلية المتاح لها التقديم غدا، على النحو التالي:

أولا - الجامعات الأهلية:

(الجلالة، العلمين الدولية، الملك سلمان الدولية، المنصورة الجديدة، المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، النيل الأهلية، الأهلية الفرنسية في مصر، مصر للمعلوماتية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، المنيا الأهلية، المنوفية الأهلية، حلوان الأهلية، الزقازيق الأهلية، بنها الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، الإسكندرية الأهلية، بني سويف الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية).

ثانيًا - الجامعات الخاصة:

(6 أكتوبر، أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، مصر للعلوم والتكنولوجيا، مصر الدولية، الألمانية، الأهرام الكندية، البريطانية في مصر، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، فاروس، النهضة، المستقبل، المصرية الروسية.، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هليوبوليس، الجيزة الجديدة، دراية، بدر بالقاهرة، حورس، المصرية الصينية، ميريت، سفنكس، السلام، بدر بأسيوط، الصالحية الجديدة، الحياة، مايو، سيناء بفرعيها "فرع القنطرة – فرع العريش").

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