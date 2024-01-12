إعلان

BBC

الغفير يحي احتفالات الإذاعة المصرية بغرة شهر رجب 1445 هجرية

02:00 م الجمعة 12 يناير 2024

د. ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تحتفل الإذاعة المصرية، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة، بغرة شهر رجب لعام 1445 هجرية، من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون.

وتبدأ فاعليات الحفل، بتلاوة قرآنية مباركة للشيخ محمد بسيوني مقرئ مسجد السيد البدوي بطنطا، وكلمة للدكتور ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر، وابتهالات للشيهخ محمود عوض الله.

كانت دار الإفتاء المصرية، أعلنت أن السبت المقبل هو أول أيام شهر رجب 1445هـ.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتمنى له دوام الصحة والعافية، وبخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

ربيع الغفير الأستاذ بجامعة الأزهر غرة شهر رجب 1445 هجرية احتفالات الإذاعة المصرية مسجد الهيئة الوطنية للإعلام

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خلال اجتماعه برؤساء المدن.."محافظ الجيزة" يشدد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"