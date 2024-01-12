تصل لرعدية.. خريطة الأمطار المتوقعة غدا السبت

كتب- محمد أبو بكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بدءًا من غدًا السبت من سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط؛ مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وقالت الأرصاد، وفق بيانها، إن حالة الطقس غدًا السبت تشهد أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 60 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة، أن طقس الغد يتأثر بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساءًا تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 50 % تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، على فترات متقطعة.

وأوضحت، أن حالة الطقس تشهد نشاط مثيرة للرمال والأتربة، على فترات متقطعة، تتواجد على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد إلى، اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون 50 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

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