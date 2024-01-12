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BBC

هل يجوز خلع الحجاب فى حفل الزفاف؟.. الإفتاء تجيب

12:20 ص الجمعة 12 يناير 2024

الشيخ عويضة عثمان

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كتب- حسن مرسي:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أن بعض الفتيات يخعلن الحجاب فى يوم الزفاف، فما حكم هذا التصرف؟.

وأوضح عثمان، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، مساء الخميس: "بلاش زينتك فى حدود المعقول، زينتك لزوجك فى اليوم ده مش للناس، فى ناس بتلف الحجاب بشكل جميل، وتزينى فى حدود المعقول".

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين وضع لنا حدود ويسر كل حياتنا ولا يفرض علينا قيود بس احنا اللى بقينا نفرط فى الحرام، تزينى وعيشى حياتك بس اوعى تكشفى شعرك أو جزء من جسمك فى يوم فرحك".

عويضة عثمان دار الإفتاء المصرية فتاوى الناس خلع الحجاب فى حفل الزفاف

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