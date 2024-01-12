"السياحة": انتعاش أعداد السائحين بسانت كاترين قريبًا.. لهذه الأسباب

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السائحين، إن سانت كاترين ينتظرها زيادة كبيرة في أعداد السائحين قريبًا، خاصة مع افتتاح المطار الخاص بها ووضعها على الخريطة الدولية.

وأضاف لمصراوي، أن الرحلات "الأوفر داي أو الشارتر" ومنخفضة التكاليف سترتفع بسانت كاترين على غرار مدينة شرم الشيخ.

وأوضح، أن مشروع التجلي الأعظم الذي تقوم به الدولة لتطوير منطقة سانت كاترين من أهم المشروعات التي ستساهم في زيادة أعداد السائحين، خاصة أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين وتتلاقى بها الأديان السماوية الثلاثة، لافتًا إلى أن الوسط الجغرافي بوسط سيناء يسمح بتشغيل رحلات دينية مباشرة من سانت كاترين والإقامة بها.

وأشار نقيب السائحين إلى، أنه يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة؛ لاستيعاب أكبر عدد من السائحين.

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