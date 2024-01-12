إعلان

BBC

"السياحة": انتعاش أعداد السائحين بسانت كاترين قريبًا.. لهذه الأسباب

08:02 ص الجمعة 12 يناير 2024

السائحين بسانت كاترين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد أبو بكر:
قال باسم حلقة، نقيب السائحين، إن سانت كاترين ينتظرها زيادة كبيرة في أعداد السائحين قريبًا، خاصة مع افتتاح المطار الخاص بها ووضعها على الخريطة الدولية.

وأضاف لمصراوي، أن الرحلات "الأوفر داي أو الشارتر" ومنخفضة التكاليف سترتفع بسانت كاترين على غرار مدينة شرم الشيخ.

وأوضح، أن مشروع التجلي الأعظم الذي تقوم به الدولة لتطوير منطقة سانت كاترين من أهم المشروعات التي ستساهم في زيادة أعداد السائحين، خاصة أنها المنطقة الوحيدة في العالم التي تجلى فيها الله عز وجل وبها جبل موسى وجبل سانت كاترين وتتلاقى بها الأديان السماوية الثلاثة، لافتًا إلى أن الوسط الجغرافي بوسط سيناء يسمح بتشغيل رحلات دينية مباشرة من سانت كاترين والإقامة بها.

وأشار نقيب السائحين إلى، أنه يتم العمل على زيادة عدد الغرف الفندقية خلال الفترة القادمة؛ لاستيعاب أكبر عدد من السائحين.

اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

السائحين بسانت كاترين السياحة انتعاش السياحة سيناء

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
برلمانية: مصر الداعم الأول للقضية الفلسطينية

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

صور وفيديوهات تُظهر اللحظات الأولى من القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
غارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الحديدة
شبورة ورياح وأمطار.. الأرصاد" تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة
"84 صفحة دليل إبادة".. تفاصيل الجلسة الأولى لمحاكمة إسرائيل بـ"العدل الدولية"