"نقيب السائحين يكشف لمصراوي أسباب تراجع نسب الإشغال بالأقصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال باسم حلقة، نقيب السائحين، إن نسب الإشغال متفاوتة بين شرم الشيخ والغردقة والأقصر، ومدينة شرم الشيخ هي الأكثر كثافة حاليًا بنسب تصل لـ85%، وسجلت الغردقة 87%، والأقصر حوالي 75%.

وأضاف "حلقة"، لمصراوي، أن نسب الإشغال بالأقصر حدث لها انخفاض؛ نتيجة انخفاض عدد رحلات "الأوفر داي" من الغردقة إلى الأقصر خلال الفترة السابقة.

وأوضح نقيب السائحين، أنه من المتوقع ارتفاع نسب الإشغال مجددًا خلال الفترة القادمة، خاصة مع اقتراب بدء إجازة منتصف العام الدراسي.

وأشار إلى أن نسب الإشغال بالأقصر من المتوقع ارتفاعها ووصولها لما يزيد عن 90 %.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها

وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها

متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. "القانون" يُجيب