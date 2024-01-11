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الزميل علاء أحمد يفوز بالمركز الأول في مسابقة فرع الحركة بساقية الصاوي

11:20 م الخميس 11 يناير 2024

الزميل علاء أحمد المصور بموقع مصراوي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
فاز الزميل علاء أحمد المصور بموقع مصراوي بالمركز الأول في مسابقة فرع الحركة بساقية الصاوي وذلك للعام الخامس على التوالي.

وأعلن المهندس أحمد الصاوي مؤسس ساقية الصاوي، مساء اليوم الخميس، عن الفائزين بجائزة ساقية الصاوي للتصوير الفوتوغرافي بمقر الساقية بالزمالك.

وأكد "الصاوي"، أن معرض الصور الفوتوغرافية المصاحب للمسابقة شارك فيه أكثر من 300 صورة فوتوغرافية في محاور الجائزة المتنوعة بين (الأبيض والأسود - الحركة - اللقطات الملونة - اللقطة العفوية) وخصصت هذه الدورة جائزة باسم الفنان المصور الراحل عبّدالفتاح رياض.

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علاء أحمد ساقية الصاوي جائزة التصوير

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