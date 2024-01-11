أسامة ربيع: انخفاض عبور السفن بقناة السويس بنسبة 30%.. لهذه الأسباب



كتب- حسن مرسي:

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة تأثرت بما يحدث من توترات في البحر الأحمر، حيث انخفض العائد الدولاري بنسبة 40% عن العام الماضي في الفترة من 1 إلى 11 يناير.

وقال "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، برنامجه "كل يوم"، عبر فضائية "ON"، مساء الخميس، إن هناك 40% تراجعًا في عائدات قناة السويس منذ 2024.

وأوضح، أن الفترة من 1 إلى 11 يناير 2024 شهدت انخفاضًا بنسبة عبور السفن بنسبة 30%، بواقع 544 سفينة مقارنة بـ 777 سفينة العام الماضي، كما انخفضت الحمولات بنسبة 41%. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن رأس الرجاء الصالح ليس الطريق الصالح والآمن لعبور السفن في هذا التوقيت، وخاصة في ظل الأجواء الغريبة، وطول مدة العبور، لأكثر من 10 لـ 15 يوما طبقًا لسرعته مقارنة بالمرور بقناة السويس، وهذا يمثل عبء على الخطوط الملاحية، وهناك أزمة على السفن الملاحية من ارتفاع التكاليف والاسعار.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن قناة السويس تعمل على تقديم الخدمات المختلفة، حيث تقدم خدمات الترسانات والإصلاح، ولانشات الإسعاف، بجانب عمليات التأمين الفني حال وصولها مصر.

وشدد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، على أن قناة السويس توفر "الوقت والمال"، وهي الأكثر أمانًا، وتوفر الوقود وتحافظ على البضائع بقوة.