أرض سيناء ليست للبيع.. "محلية النواب" تكشف تفاصيل قانون تملك الأجانب للأراضي

كتب- حسن مرسي:

شدد النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن أرض مصر ملك لكل المصريين، مشيرا إلى أن القانون المصري يمنع تملك الأجانب للأراضي في سيناء وغرب قناة السويس وفقا للقانون رقم 14.

وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هناك ضوابط قوية وصارمة لحماية أراضي سيناء، مشددا على أن أرض مصر مصانة بأجهزتها الوطنية.

وشدد مقدم "حقائق وأسرار"، على أنه محظورا تماما تملك الأجانب للأراضي المصرية في سيناء وغرب قناة السويس، مشيرا إلى أن القانون ينص أيضا على أنه يحق للمصريين امتلاك الأراضي في سيناء ولكن في أماكن محددة، ويشترط أن يكون من أب وأم مصريين.

وشدد النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أنه يوجد تدابير قوية من الدولة المصرية لحماية أرض سيناء وكل الأراضي المصرية، وعدم التفريط في أي شبر منها والتصدي لكل المخاطر التي تحاك بالدولة سواء في الداخل أو الخارج.

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