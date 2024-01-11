اهدار للمال العام.. برلماني يطالب بإعادة الرصف الإنتاجي في إدكو بالبحيرة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق لمراجعة كل أعمال مشروع الرصف الإنتاجي داخل مدينة إدكو بمحافظة البحيرة.

وطالب البرلماني، خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بإعادة رصف الشوارع التى انهارت مع سقوط الأمطار، والتي تم رصفها بتكلفة 42 مليون جنيه منذ ستة أشهر، ومحاسبة المتسببين فى إهدار المال العام.

وشدد على ضرورة حل مشروع الرصف الإنتاجى، وإلحاقه بمديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، لتتولى مسئولية رصف الطرق الداخلية بالمدن، والقرى، وإعادة رصف الطرق على المقاولين المسند إليهم الرصف على نفقتهم الشخصية، مؤكدا أن الموضوع هام جدا ويحظى باهتمام كبير ولكنه عبء على المحافظة.

من جانبه أكد ممثل الجهاز المركزي، أنه تم إصدار عدد من الملاحظات بشأن مشروع الرصف الإنتاجي فى 4 ديسمبر 2022، أبرزها نقص المواصفات وإضافة إيرادات بالخطأ، وتم إصدار ملاحظات بشأن كل أعمال المشروع.

وقال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رئيس الاجتماع: الرصف الإنتاجي يوجد به إهدار للمال العام ، مطالبا تقديم حصر شامل لكل أعمال الرصف الإنتاجي على مستوى محافظة البحيرة.

وأكدت نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة ، أن مشروع الرصف الإنتاجى حيوى وهام، ولكنه فى حاجة لحسن إدارة.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة هناك متابعة دقيقة لما يجرى على الأرض لحسن إدارة المشروع بما يهدف لتحقيق المنفعة العامة وفقا للضوابط والمعايير القانونية.

وأكد محمد شوقى، سكرتير عام محافظة البحيرة، أن مشروع الرصف كان به تقصير فى العام المالي 22/23 وتم تدارك ذلك الأمر فى العام المالى 23/24، وأي تجاوزات يتم محاسبة المخطئ على الفور .

وطالب النائب محمد زين الدين، بإعادة الرصف مرة أخرى لتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية، استمرار مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لها للتعرف على مدى مراجعة بعض الإشكاليات في التنفيذ.