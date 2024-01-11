"إسكان النواب" يكشف مدة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء

كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء سيكون لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلى أن مدة التصالح على مخالفات البناء ستبدأ لمدة 6 أشهر، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء من حقه أن يمد الفترة للتصالح حتى 5 مرات كحد أقصى ثلاث سنوات.

وأضاف "الفيومي"، خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، عبر فضائية "النهار"، أن قانون التصالح على مخالفات البناء فرصة ذهبية للمخالفين للبناء، ناصحاً المواطنين المخالفين بالتقدم بطلب التصالح فور تفعيل قانون التصالح على البناء المخالف.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: من يتقدم بطلب التصالح هو صاحب المصلحة فى التصالح على مخلفات البناء وبالتالي قيمة المبني المخالف سيزيد سعره بشكل كبير بعد التصالح ، كما أنه يحق للمشترى من المخالف على البناء ان يتقدم بطلب للتصالح على مخالفات البناء أيضاً ، خاصة وأن تسجيل العقار يحمى الملكية العقارية".

وشدد رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب، على أن قانون التصالح على مخلفات البناء سيحدث نوع من أنواع السلام الاجتماعي، بحيث يضمن للمواطنين عدم التهديد بالطرد أو هدم العقار الذي يقطنه، مشيرًا إلى أن القانون لا يعاقب المواطن المخالف في البناء على تقدمه للتصالح وتصحيح أوضاعه على الإطلاق.