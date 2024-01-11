رئيس الوزراء يزور مصنع سيراج " فلير" لإنتاج أجهزة الإضاءة

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع سيراج " فلير" لإنتاج أجهزة الإضاءة، ضمن نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية.

وأكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المصنع يُعد من المشروعات الواعدة بالمنطقة الاقتصادية، نظراً لإسهامه في توفير بعض متطلبات المشروعات القومية، حيث أنتج المصنع كشافات إضاءة الشوارع للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكشافات إضاءة مشروع تطوير ميدان التحرير، بالإضافة إلى المشاركة في إنارة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمتحف المصري الكبير، ومشروعات إنارة القاهرة التاريخية.

وقال إن هذا يُعد نجاحًا للمصنع في تحقيق مستهدفات المنطقة الاقتصادية من توطين مختلف الصناعات لتغذية السوق المحلية، ولا سيما المشروعات القومية، بالتوازي مع التصدير لمختلف دول العالم، حيث يُصدر المصنع كشافات الإضاءة لعدد من الدول الإفريقية والعربية.

وفي بداية جولته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من نبيل يوسف، رئيس مجلس إدارة المصنع، حول حجم استثمارات المصنع، وأهمية تواجده بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك الخطة المستقبلية المستهدفة للمصنع خلال السنوات القادمة.

وأوضح نبيل يوسف، أن المصنع يعمل في مجال تصميم وتصنيع حلول الإضاءة التي تتوافق مع مختلف المشاريع، حيث يستخدم المصنع أحدث التقنيات العالمية وتكنولوجيا التصنيع المتطورة، مشيرا إلى أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ 275 ألف كشاف إضاءة/ سنويًا.

وأضاف أنه تم اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كنقطة انطلاق لتأسيس المصنع على 4 مراحل، حيث انتهت المرحلة الأولى منه على مساحة 2600 م2، وتم التشغيل الفعلي لها في مارس 2022، والتي تتكون من قسم الإنتاج ويضم 4 خطوط إنتاج وقسم دهان المعادن الآلي، وجار العمل في إنشاءات المرحلة الثانية حاليًا، والتي من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لها أبريل 2024، وتضم مكابس حقن الألومنيوم والبلاستك المتطورة وماكينات تصنيع اللوحات الإلكترونية، وبلغ حجم الاستثمارات بها ما يقرب من 440 مليون جنيه، ومخطط استكمال إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة على مساحة 4500 م2 بتكلفة تقدر بحوالي 360 مليون جنيه.

كما أكد أن المصنع يعمل على الاستفادة من أفكار ومبادرات الحكومة المصرية ذات الصلة بدعم بيئة الاستثمار، وخاصةً مبادرات البنك المركزي المصري التي أسهمت في دعم منظومة صناعة معدات الإضاءة التي تعمل بتكنولوجيا الليد الموفرة للطاقة.

وأضاف أن المصنع يسعى حاليًا لتقديم منتج محلي الصنع بنسبة 100%، حيث تمكن المصنع من الوصول إلى نسبة تصل إلى 60% إنتاج محلي، ومن المخطط أن ترتفع إلى نسبة 80% بانتهاء المرحلة الثانية من المصنع، كما نوه إلى أن المصنع لا يستهدف فقط الأسواق المحلية، بل يهدف كذلك إلى فتح أسواق عالمية جديدة.

وخلال زيارته للمصنع، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، حوارًا مع العاملين بالمصنع، كما استعرض بعض منتجات المصنع، وتفقد خطوط الإنتاج، واستمع إلى شرح مختصر عن دورة الدهان الحديث بنظام النانو سيراميك، وأهم الاختبارات التي يتم تنفيذها بمعامل المصنع للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة العالمية.