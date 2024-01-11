تأكيدًا لمصراوي.. وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من منصة العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا

كتب- محمد أبو بكر:

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، الإدارات المُختصة بشؤون العمالة غير المنتظمة وملف التحول الرقمي، بسرعة تقديم خدمات العمالة غير المنتظمة إلكترونيًا عن طريق منصة إلكترونية جارِ إنشاءها، بجميع جوانبها سواء المالية أو الفنية أو قواعد البيانات.

وأكد "شحاتة" وفق بيان اليوم الخميس، أن ملف العمالة غير المنتظمة كان ومايزال من الملفات التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال التوسع في قاعدة بياناتها، وتقديم الرعاية والحماية المستمرة لها باعتبارها الفئة الأكثر تأثرًا بالتحديات الخارجية والداخلية.

وشدد وزير العمل، على أهمية سرعة إنجاز ميكنة تلك المنظومة؛ لتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين والشركات الوسيطة التي يعمل بها عمالة غير منتظمة.

وأوضح أن المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة ستَضّمن صحة ودقة قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وأكد الوزير، على مديريات العمل بجميع المحافظات، الاستمرار في حصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع ومن داخل مواقع عملهم؛ بهدف دعم خطة الاستمرار في إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم، وشمُولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية مُتكاملة، وتقديم خدمات إصدار المُخالصات إلكترونيًا للمقاولين والشركات.

كان موقع "مصراوي" كشف منذ شهر نوفمبر، عن موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بالإضافة إلى مميزاتها.

مستشار وزير العمل يكشف موعد إطلاق المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة

مستشار وزير العمل يكشف لـ"مصراوي" مميزات المنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة