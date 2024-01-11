وزير التنمية المحلية: 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع ضمن "حياة كريمة" بالفيوم

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

شهد الاجتماع استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 /2024، وآخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية، ومدى الإسراع بمعدلات احتياجات المواطن الفيومي من المشروعات التنموية والخدمية على أرض المحافظة.

وفي بداية اللقاء، حرص اللواء هشام آمنة، على متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2023/2024 خاصة في مشروعات رصف الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والإنارة ورفع كفاءة منظومة النظافة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية الحالية، خلال المواعيد المقررة وفقًا للضوابط والشروط المتفق عليها، مع إعطاء أولوية لإنهاء المشروعات القائمة، والتي أوشكت على الانتهاء، خاصة التي تخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وتمثل أهمية قصوى في تيسير الحركة اليومية للمواطنين.

وأكد محافظ الفيوم، متابعته المستمرة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023 / 2024، على أرض الفيوم، بما يعود بالنفع على المواطنين خاصة مشروعات رصف الطرق، وإنشاء الكباري، وإنشاء الحوائط الخرسانية على الترع والمجاري المائية خاصة أعمال بحر يوسف وسط مدينة الفيوم، بالإضافة إلى شراء الاَلات والمعدات الهندسية، والمستلزمات والمهمات الكهربائية وأعمدة الإنارة، لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية، والتطوير والتدعيم، وتحسين البيئة، والحماية المدنية والمرور والإسعاف.

وتناول اللقاء متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والتي تم تطبيقها بنجاح في محافظتي سوهاج وقنا وساهمت في تحسين المؤشرات التنموية بالمحافظتين وجار تطبيقها في محافظات المنيا وأسيوط، وضمن أنشطة برنامج الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي ويستهدف توطين الممارسات الجيدة للإدارة المحلية في باقي محافظات الصعيد (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان).



وأوضح اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعمل على دعم محافظة الفيوم في تنفيذ النماذج المطورة للأسواق المحلية، من خلال تطبيق الدليل التخطيطي للأسواق الذي أنتجه البرنامج بصعيد مصر وتم اعتماده والتوجيه نحو تعميمه من رئيس الوزراء، فضلًا عن تطبيق منهجية إجراءات التخطيط التشاركي لمشروعات الإدارة المحلية التي أثبتت نجاحها في سوهاج وقنا خلال السنوات الخمس الماضية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية الممارسات التي أرساها برنامج تنمية الصعيد في سوهاج وقنا وتأثيرها المباشر على تعظيم استفادة المحافظتين من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا تطلعه لاستفادة محافظة الفيوم من هذه الممارسات بما يخدم ويعزز ويضمن استدامة ما تشهده المحافظة من استثمارات تنموية غير مسبوقة أهمها استثمارات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم والتي يتم تنفيذها في قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق وذلك في عدد كبير من القطاعات الخدمية، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات المبادرة في الفيوم تقدر بحوالي 18 مليار جنيه لتنفيذ 1200 مشروع في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والشباب والرياضة والصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والري وغيرها.



كما أشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الرئيس بمتابعة مشروعات المبادرة على أرض الواقع، والمتابعة المستمرة لرئيس الوزراء للموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة لتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه التنفيذ.



وأكد اللواء هشام آمنة، حرصه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع لمطالبهم وشكواهم ومدى رضاهم وسعادتهم بالمشروعات التي تنفذها حياة كريمة بنطاق محافظاتهم والتي تستهدف تغيير حياتهم وتحسين مستوى معيشتهم بشكل يليق بالجمهورية الجديدة واستراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة" بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق بمختلف القطاعات والتي شملت: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والصحة، والمجمعات الخدمية والزراعية، ومراكز الشباب، والاتصالات، والغاز الطبيعي، والري، والإسعاف، والبريد، والتضامن الاجتماعي، ونقاط الإطفاء والأسواق، والمواقف، ونقاط الشرطة، والأبنية التعليمية، وشبكات المحمول.

وأكد الإسراع بخطوات تسليم المشروعات التي تم الانتهاء من أعمالها بشكل كامل، ولا توجد أي معوقات لتشغيلها لتدخل حيز الخدمة بكامل طاقتها، وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، موضحًا أنه تم التسليم الإداري لمعظم المشروعات وجار العمل على فرشها، بجانب الإعداد لتسليم عدد آخر من المشروعات التي بلغت نسب تنفيذها معدلات مرتفعة.

وشهد الاجتماع كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة الفيوم الوزارة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى لمواجهة أية أزمات أو أحداث طارئة ومتابعة استعدادات المحافظة المستمرة لفصل الشتاء من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المستهدف إنشاءها ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن في جميع المحافظات.

ولفت الدكتور أحمد الأنصاري، إلى أنه يتابع من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة الجاهزية الكاملة للمعدات بمختلف القطاعات، ومراجعة أعدادها، ومستوى كفاءتها، والفنيين العاملين عليها، مما يجعل الفيوم على أهبة الاستعداد لمواجهة أي أحداث طارئة ووضعها في المكان الأفضل، من خلال البيانات الدقيقة، والتي يتم تحديثها بشكل أكثر دقة وفي أسرع وقت.

وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والتأكد من وصول آثارها للمواطن الفيومي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، نوه اللواء هشام آمنة، بأن الدولة بجميع أجهزتها تسعى للحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام، موجهًا بتكثيف حملات مراقبة الأسعار والتأكد من صلاحية وجودة المنتجات الغذائية، والتأكد من توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لحماية المواطن من جشع التجار خاصة في ظل الأزمات العالمية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأوضح محافظ الفيوم، أنه يقوم بجولات تفقدية مستمرة على المحلات التجارية ومنافذ البيع لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق، كما يتم التركيز على إقامة عدد من المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر في مختلف أنحاء المحافظة، موجها الأجهزة التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بشن حملات يومية مكبرة على المحلات التجارية والسوبر ماركت، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، والتعامل الفوري مع أي مخالفة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما شهد اللقاء متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في المرور الميداني وشن الحملات المكبرة للتصدي لأي محاولات للتعديات المخالفة في المهد والتعامل الفورى معها، والاستفادة المثلى من الأراضي المستردة للمحافظة خلال حملات إزالة التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وجهات الولاية المختلفة فيما يخص المشروعات الخدمية والقومية التي تهم المواطنين.