"أنقذ حياة أخي".. كيف رد باسم يوسف على إشادة عمرو أديب؟

كتب- مصراوي:

علق باسم يوسف، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب منذ أيام حول تدخله لإنقاذ حياة شقيقه عماد الدين أديب.

كان تعرض الإعلامي عماد الدين أديب لظرف صحي مفاجئ على هامش مشاركته في أعمال المنتدى العربي الاستراتيجي بدبي "قمة المليار متابع".

وعلق الإعلامي عمرو أديب على الواقعة الخاصة بشقيقه، قائلًا: باسم عمل الإسعافات الأولية لإنقاذ شقيقي عماد، ورافقه في سيارة الإسعاف حتى المستشفى، وكان بيطمني عليه باستمرار.. ورغم أن علاقتي بباسم مش جيدة، لكن ما فعله له كل الاحترام.

ورد باسم يوسف، في لقاء عبر برنامج "ET بالعربي" على تصريحات عمرو أديب، قائلًا: لم أنقذ حياة أحد وعماد في صحة كويسة، وردة فعل السلطات الطبية في دبي كانت سريعة جدا.

وأضاف باسم يوسف: أنا عملت اللي أي حد في أولى طب ممكن يعمله، وقفت جنبه وقست معدل نبضه وطلبت من الناس الموجودة يجيبوا دكتور.. أي أحد في مكاني كان هيعمل كده.

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