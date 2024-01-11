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BBC

خبير اقتصادي يقدم نصيحة بشأن استثمار الأموال

01:21 ص الخميس 11 يناير 2024

الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي

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كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادى، إن معظم المواطنين يفضلون شراء شهادات الاستثمار لأنها البديل الأكثر أمنا.

وأضاف نافع خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر،المذاع على قناة أم بى سى مصر، الذي يقدمه الإعلامى شريف عامر، الأربعاء، أن صناديق الاستثمار من أفضل الطرق فى إدارة الأموال واستثمارها ومخاطرها قليلة.

وتابع أن البعض يفضل البنوك وشهادات الاستثمار لأنها أسهل الطرق للحصول على السيولة فى أو وقت، موضحا أن من المتوقع صعود سعر الذهب فى ٢٠٢٤ نظرا لهبوط سعر الدولار.

وشدد على المواطنين ضرورة الإنضباط المالى فى ٢٠٢٤ وعدم الإكثار فى شراء الكماليات، وأنصح من يريد استثمار أمواله بالاستعانة بالخبراء وصناديق الاستثمار.

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