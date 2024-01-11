إعلان

BBC

خبير اقتصادي يكشف فاتورة استضافة مصر لـ 10 مليون ضيف على أراضيها

01:18 ص الخميس 11 يناير 2024

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

أكد الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن هناك ما يقرب من 10 مليون ضيف مقيم على الأراضي المصرية، بتكلفة 10 مليارات دولار، وأن الدولة تتحمل هذه التكلفة دون أدنى فائدة.

وتابع مصطفى بدرة خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، بأنه تم البدء في مشروع الرخصة الذهبية في مصر في عام 2022 برئاسية الدكتور مصطفى مدبولي، وتم إطلاق بين 20 إلى 40 رخصة ذهبية، في حين أن مصر بحاجة إلى ما يقرب من 400 رخصة ذهبية.

وأضاف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة، أن عملية تحريك سعر صرف الجنيه في مصر تواجه تحديات صعبة، ولابد من الإسراع في عملية التوريق وهناك بطئ في عملية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة.

وأشار بدره إلى أن هدف الوصول إلى تحقيق 300 مليار دولار بنهاية 2030، هو هدف من السهل الوصول إليه ولكن ليس بالوصول إلى عام 2030، لافتًا: وثيقة التوجهات الاستراتيجية بها تفاؤل كبير بالأرقام.

اقرأ أيضا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أحمد موسى برنامج على مسئوليتي سعر صرف الجنيه مشروع الرخصة الذهبية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خبير اقتصادي يقدم نصيحة بشأن استثمار الأموال

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

التموين: إيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في هذا الموعد
وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .