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BBC

رئيس شعبة الذهب": أسعار الذهب سترتفع في 2024 بطريقة غير مسبوقة

01:13 ص الخميس 11 يناير 2024

هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب

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كتبت -داليا الظنينى:

قال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن الذهب ملاذ آمن والمواطنون يفضلونه دائما فى وقت الأزمات،مبينا أنه فى آخر ٢٠٢٣وبداية ٢٠٢٤ زاد الطلب على الذهب بشكل كبير وهو ما رفع سعره.

وأضاف ميلاد ،خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة إم بى سى مصر، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، الأربعاء، أن الذهب يسهل بيعه فى أو وقت وهذه ميزة تفضله عن باقى الاستثمارات الأخرى، موضحا أن كل المؤاشرات تؤكد أن الذهب فى ٢٠٢٤سيحقق أرقاما لم يبلغها من قبل.

وتابع :من المؤاشرات الإيجابية للذهب تحقيقه أرقاما وتخطيها، منوها أن ارتفاع أسعار الذهب مرتبطة بالارتفاعات العالمية.

هانى ميلاد شعبة الذهب أسعار الذهب

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