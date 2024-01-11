متحدث الحكومة: مسؤولو ميرسك طالبوا بضرورة توفير الحماية للسفن بالبحر الأحمر

كتبت -داليا الظنينى:

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المدير التنفيذي لشركة ميرسك أكد على ضرورة توفير الحماية للسفن في البحر الأحمر.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الأربعاء، أن شركة ميرسك لم تطلب أي طلبات من الحكومة المصرية، مؤكدًا أن مسؤولي الشركة انتقدوا الهجمات البحرية العشوائية على السفن.

وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مسئولي مجموعة ميرسك العالمية، سُبل تعزيز التعاون المشترك وتطورات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال اللقاء أن التعاون في مجال تزويد سفن الشركة بالوقود الأخضر يتسق وجهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ، وبما يتماشى مع الجهود الدولية في هذا الشأن.

اقرأ أيضا:

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم