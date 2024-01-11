للبدء في حملة التغيير المجاني للفيوز.. حملة إستدعاء لـ 2296 سيارة هيونداي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شركة جي بي أوتو وشركة هيونداي العالمية، عن حملة إستدعاء لـ 2296 سيارة هيونداي موديل (ix35) من إنتاج شهر يونيو 2013 إلى إنتاج شهر يونيو 2015؛ وذلك للبدء في حملة التغيير المجاني (لفيوز قاطع التيار)، كإجراء وقائي؛ مما يلزم حضور جميع العملاء لمراكز الصيانة المعتمدة .

وأضافت الشركة، وفق بيان الأربعاء، أنه يجب على مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار؛ الاطمئنان على جودة وفعالية المنظومة وحرصًا من جهاز حماية المستهلك على أمن وسلامة المُستهلكين .

وأشارت الشركة إلى، أنه لمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة《 16661》؛للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه للسيارة ضمن حملة الإستدعاء، وتحديد الميعاد المناسب في أقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ، وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .

وتابعت: "في حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوى عبر خدمة الواتس اب 01000000329

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