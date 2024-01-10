أحمد موسى يكشف تفاصيل حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة على المؤسسات الصحفية

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم، بين الهيئة الوطنية للصحافة وهيئة التأمينات الاجتماعية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء؛ لحل أزمة المستحقات المالية المتأخرة.

وأكد أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن المؤسسات الصحفية القومية تعاني من أزمة التأمينات؛ بسبب التعيينات التي حدثت عقب 2011 والتي سببت أزمة مالية كبيرة.

وعلق أحمد موسى خلال برنامجه قائلا: أحيي الدكتور مصطفى مدبولي على متابعته الجيدة لهذا الملف، وقد تم الاتفاق على سداد مديونيات الصحف بالتنسيق مع هيئة التأمينات.

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن مؤسسات الصحف القومية ليس لها ذنب في الأزمات الاقتصادية التي حدثت في الدولة، منوها أنه في عهد حكومة عصام شرف تم تعيين نحو 3 لـ4 آلاف بهذه المؤسسات عقب 2011 وبدأت الأزمة.

وأوصح موسى أن بروتوكول التعاون يحقق الاستفادة للمؤسسات في النشر والإعلان والطباعة، مضيفا: «جامعة الأهرام الكندية من 2004 وهي التي تتحمل بعض النفقات بمؤسسة الأهرام الصحفية، والصحفي إبراهيم نافع عليه رحمة الله قال لي سابقا «سيعلمون قيمة الجامعة لاحقا»، وأصبحت بالفعل هي المتحملة لمؤسسة الأهرام».

ونوه موسى إلى أن مشروعات الصحف القومية ستقوم بسداد المستحقات التأمينية والمالية، وقد وجه عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر للرئيس السيسي ورئيس الحكومة على جهدهم في حل أزمات الصحف القومية.

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