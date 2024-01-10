إعلان

BBC

عماد الدين حسين: مصر أفسدت مخططات إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية

09:38 م الأربعاء 10 يناير 2024

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه رغم الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم، لن يتمكن شخص أو جهة من تشويه الموقف المصري، حيث أن الموقف المصري العروبي والوطني منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة قوي رغم وجود الكثير من الأعداء الكارهين.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن مصر لعبت الدور المهم في إفساد المخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل وراء الإشاعات التي يتم نشرها، كونهم خبراء بالدعايا السوداء.

وأوضح أن هناك بعض الأصوات العربية والمصرية تحاول أن تقلل من الموقف المصري، مشيرا إلى وجود بعض البسطاء من «السذج» الذين يتبنون هذه المواقف.

اقرأ أيضا :

خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

عماد الدين حسين إسرائيل القضية الفلسطينية الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"زراعة الشيوخ" توصي بإعادة دراسة مخطط تطوير حديقة الحيوان بالمنصورة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

التموين: إيقاف العمل بمنظومة الخبز لمدة 8 ساعات في هذا الموعد
وزيرة الخزانة الأمريكية: دعم أمريكي قوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي .
طرح أراضي جديدة.. شركة العاصمة الإدارية تعلن عن تطبيق نظام الأقساط المتساوية للمرة الأولى .