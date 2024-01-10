عماد الدين حسين: مصر أفسدت مخططات إسرائيل بتصفية القضية الفلسطينية

كتبت -داليا الظنينى:

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إنه رغم الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم، لن يتمكن شخص أو جهة من تشويه الموقف المصري، حيث أن الموقف المصري العروبي والوطني منذ 7 أكتوبر وحتى اللحظة قوي رغم وجود الكثير من الأعداء الكارهين.

وأضاف «حسين» في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم، أن مصر لعبت الدور المهم في إفساد المخطط الإسرائيلي الذي كان يستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل وراء الإشاعات التي يتم نشرها، كونهم خبراء بالدعايا السوداء.

وأوضح أن هناك بعض الأصوات العربية والمصرية تحاول أن تقلل من الموقف المصري، مشيرا إلى وجود بعض البسطاء من «السذج» الذين يتبنون هذه المواقف.

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